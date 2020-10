Man niet overleden door schoen agent

Een veertigjarige arrestant die in maart van dit jaar op het politiebureau in Zwolle overleed, stierf niet doordat een agent een schoen op zijn linkerwang zette om hem in bedwang te houden. Uit onderzoek is gebleken dat de man stierf aan een overdosis amfetamine. Het geweld dat agenten en omstanders bij zijn arrestatie gebruikten was noodzakelijk en proportioneel, stelt het Openbaar Ministerie, dat daarom heeft besloten om niemand strafrechtelijk te vervolgen in deze zaak.