Opnieuw arrestaties cocaïnezaak Vlissingen

De politie heeft drie mannen opgepakt in een grootschalig onderzoek naar de import van cocaïne via de haven van Vlissingen.

Vlissingen

Het gaat om mannen van 27 en 28 jaar uit Vlissingen en een 25-jarige man uit Kruiningen. Begin juli werden al tien verdachten opgepakt.

De arrestaties zijn gedaan in het kader van operatie Portunus, waarbij de politie criminele samenwerkingsverbanden in de haven in kaart brengt. De afgelopen jaren zijn in de haven van Vlissingen grote hoeveelheden cocaïne onderschept. Vaak zaten de drugs verstopt tussen dozen met bananen of ander fruit.

Zo’n vierhonderd agenten waren 1 juli betrokken bij invallen in woningen en bedrijfspanden in onder meer Vlissingen, Middelburg, Goes en Rotterdam. Ook in Noord-Brabant en Limburg waren doorzoekingen. Doel was zo veel mogelijk informatie over de criminele samenwerkingsverbanden te achterhalen. Tijdens deze actie zijn tien verdachten aangehouden.

De mannen uit Vlissingen en Kruiningen werden dinsdag en woensdag aangehouden. Ook doorzocht de politie de woning van de 25-jarige man uit Kruiningen. Daarbij zijn 3500 euro en een kilo hasj in beslag genomen.

Woensdag kwam de gemeente Vlissingen, samen met Borsele, Moerdijk en Terneuzen met een nieuwe aanpak van criminaliteit in Zeeuwse en Brabantse zeehavens. <