'Zonder extra geld loopt tbs-systeem vast'

De Pompekliniek in Nijmegen, een van de tbs-instellingen in Nederland.

Den Haag

Dit stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid in het rapport Geen kant meer op kunnen. Terwijl juist dat evenwicht de kern is van het tbs-systeem, zegt ze. Een tbs-stelsel dat in balans is, draagt volgens de inspectie bij aan het veiliger maken van de maatschappij. De tbs-maatregel houdt op korte termijn mensen met dwangverpleging binnen de muren, en leert ze op lange termijn vaardigheden aan zodat ze veilig terug de maatschappij in kunnen. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft de Tweede Kamer al laten weten het systeem verder te gaan verbeteren.

De inspectie onderzocht eventuele knelpunten in de resocialisatie van tbs’ers bij de zes forensische psychiatrische centra (FPC’s, zoals De Rooyse Wissel en de Van der Hoeven Kliniek). De resultaten van dat onderzoek moeten helpen om incidenten door tbs-gestelden zo veel mogelijk te voorkomen.

De inspectie ziet onder meer een gebrek aan personeel en juist een teveel aan tbs’ers die een plek moeten hebben, terwijl het aantal behandelplekken niet meegroeit. Ook zijn er te weinig vervolgvoorzieningen bij bijvoorbeeld overplaatsingen. De FPC’s voelen ook veel druk vanuit de maatschappij als ze door een incident weer extra in de belangstelling staan.

geen garantie

Het hoofd behandeling van een FPC moet zich weer geheel kunnen richten op de regie van het resocialisatieproject. Want die taak staat te veel onder druk door onder meer te weinig ruimte, te weinig tijd en te weinig geld, concludeert de inspectie.

Minister Dekker schrijft als reactie op het inspectierapport onder meer aan de Tweede Kamer: ‘Het is goed dat de inspectie ons scherp houdt. We zijn weliswaar een eind op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Honderd procent garantie dat we vrij van incidenten blijven, is nooit te geven. Maar ik denk dat we met een aantal aanvullende maatregelen wel het tbs-systeem verder kunnen verbeteren.’ Dekker heeft het dan over verhoging van capaciteit en kwaliteit van de forensische zorg, een betere regie op tbs-behandelingen en aanscherping van de manier waarop verlof wordt verleend. <