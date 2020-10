Bescherming bijen staat onder druk

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuurbeheer, Voedselkwaliteit) is van plan om eind deze maand in te stemmen met een afzwakking van Europese regels voor bestrijdingsmiddelen.

Brussel

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft in 2013 de Bee Guidance gemaakt. Dit document regelt hoe bestrijdingsmiddelen onderzocht moeten worden op hun schadelijkheid voor honingbijen en wilde bijen. Als het in wetgeving wordt vertaald, kunnen bijna geen bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt, want ze zullen de screening niet doorstaan. Zestien van de 27 EU-lidstaten hebben nog geen goedkeuring aan de Bee Guidance gegeven, waaronder Nederland.

Er zijn inmiddels afgezwakte versies gemaakt. In een van de varianten kan de natuurlijke sterfte van bijen op maximaal 20 procent worden vastgesteld, terwijl die grens in de oorspronkelijke versie op 7 procent lag. Natuur- en milieuorganisaties missen de wete..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .