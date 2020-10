'Schouten vecht in Brussel niet voor de bijen'

Landbouwminister Carola Schouten staat op het punt om in te stemmen met een afgezwakte Europese bescherming van bijen. Ze zegt dat bijenbescherming een prioriteit is, maar in Brussel vecht zij niet voor de beste opties, verwijten critici haar.

Brussel

In Duitse natuurgebieden is de hoeveelheid insecten met zeker 75 procent afgenomen ten opzichte van 1987, constateerden onderzoekers in het Duitse Krefeld in 2017. In het Engelse Rothamsted werd een vergelijkbare afname gemeten, net als in het Dwingelderveld in Drenthe. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw is de belangrijkste oorzaak van de insectensterfte die op verschillende plaatsen in West-Europa is gemeten, blijkt telkens weer uit wetenschappelijk onderzoek.

Volgens Follow the Money, een platform voor onderzoeksjournalistiek dat verschillende achtergrondartikelen schreef over de Bee Guidance, is dit te wijten aan de lobby van chemiebedrijven. Boerenorganisatie LTO zegt dat de bijenrichtlijn niet praktisch toepas..

