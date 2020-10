De Koninklijke Marine in vijftig vensters

De Canon van de Koninklijke Marine brengt in vijftig vensters de geschiedenis in kaart. ‘Zeelieden hebben altijd een bovengemiddelde religieuze beleving.’

Amsterdam

Het in 2004 schrappen van de Orion-patrouillevliegtuigen van de Koninklijke Marine en het sluiten van Marinevliegkamp Valkenburg bij Leiden was een ‘pijnlijke beslissing’ gebaseerd op ‘onjuiste informatie’. Dat stellen de auteurs van De Canon van de Koninklijke Marine. Het boek verschijnt vandaag, de presentatie ervan in het scheepvaartmuseum in Amsterdam is geschrapt vanwege de coronamaatregelen.

De conclusie over de Orions is opmerkelijk omdat een van de auteurs van het boek viceadmiraal b.d. Matthieu Borsboom is, commandant zeestrijdkrachten van 2010 tot 2014. Desgevraagd zegt hij dat de Orions ten onrechte werden weggezet als ‘capaciteit uit de Koude Oorlog terwijl ze nog volop actief waren in cr..

