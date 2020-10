Corona legt de reguliere zorg lam. Afgebelde patiënten zijn een stuk minder begripvol

De reguliere zorg in de ziekenhuizen moet opnieuw wijken voor corona. Mogelijk moet 75 procent van alle normale zorg eraan geloven. Drie artsen vertellen waarom dat zorgwekkend is, en frustrerend.

Rotterdam - Leiden

Charlotte van Noord, internist en medisch manager afdeling interne geneeskunde Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam

‘Afgelopen nacht is het weer heel druk geweest, dat betekent dat we voor morgen mogelijk toch weer extra mensen moeten afbellen. Van onze elf operatiekamers zijn er nog maar zes open, en zelfs die kunnen niet op volle kracht draaien.

We hebben de operatiekamers, we hebben zelfs het operatiepersoneel, maar we hebben niet de bedden waar we patiënten voor en na een ingreep op kunnen verzorgen.

’s Ochtends heel vroeg bekijk..

