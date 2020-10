Hartstikke belangrijk, maar wat is dat eigenlijk: biodiversiteit?

Amsterdam

Vraagje. Weet u wat de term biodiversiteit betekent? Nee? Niet schrikken, u bevindt zich in goed gezelschap, want twee derde van de Nederlanders heeft daar ook niet direct een idee bij. 'Bio' staat voor leven en 'diversiteit' voor afwisseling. Biodiversiteit is van levensbelang voor een natuur die in balans moet zien te blijven. Het gaat om een samenspel van allerlei soorten, denk aan planten, dieren, schimmels en de interactie daartussen. Zo blijft onze leefomgeving gezond. En dat is vandaag de dag geen vanzelfsprekendheid meer.

Als Nederlanders dat weten, zegt 80 procent: ‘Biodiversiteit moeten we beschermen.' Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Stichting Deltaplan Biodiversite..

