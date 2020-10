Nieuwe maatregelen uitgelekt: sport, horeca en openbaar vervoer treffen het zwaar. ‘Halve’ lockdown dreigt

Welke nieuwe maatregelen heeft het kabinet zondag in het Catshuis bedacht? Maandag meldden de NOS en RTL Nieuws op basis van 'bronnen' al enkele ingrepen. Horeca gaan voor enkele weken dicht en alcoholverkoop wordt aan banden gelegd. Wat dat concreet betekent, is nog niet bekend.

Den Haag

Contactsporten voor amateurs boven de 18 jaar komen stil te liggen. En mensen mogen het openbaar vervoer alleen nog voor noodzakelijke reizen gebruiken. Ook perkt het kabinet mogelijk de maximale groepsgrootte verder in.

Extra beperkingen zijn nodig, vindt de regering, omdat het aantal besmettingen met corona steeds sneller groeit. De maatregelen die twee weken geleden ingingen, hadden juist nu effect moeten hebben. Het tegendeel is echter het geval: maandag waren er 6854 nieuwe besmettingen, zondag 6378. Zo goed als nergens in Europa is de crisis op dit moment zo ernstig als in Nederland.

Maandag bleek de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb besmet met corona. Nederlanders lijken doordrongen van de ernst van de situatie: de ap..

