Ook Britten steunen verhuizing Unilever

Londen

De Britse aandeelhouders van levensmiddelenconcern Unilever zijn akkoord met de verhuizing van het bedrijf naar het Verenigd Koninkrijk. Unilever heeft nu nog hoofdkantoren in zowel Londen als Rotterdam. De Nederlandse aandeelhouders stemden vorige maand al in met het samenvoegen van de twee kantoren tot één hoofdkantoor in Londen. Het verhuisplan wordt naar verwachting eind november formeel doorgevoerd. Wel kan een nieuwe Nederlandse wet nog roet in het eten gooien. GroenLinks wil dit soort verhuizingen middels een spoedwet voorkomen, omdat bedrijven hiermee dividendbelasting kunnen ontlopen. <