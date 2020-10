Ruime plussen op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag overwegend in de plus geëindigd. Beleggers hielden de nieuwe maatregelen rond het coronavirus in de gaten, maar volledige lockdowns bleven uit. De beurs in Londen daalde wel. Op het Damrak was KPN de uitblinker na overnamespeculaties rond het telecomconcern.

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,9 procent op 572,31 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 855,06 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent. De FTSE-index in Londen daalde 0,2 procent. Voor de gebieden die het zwaarst zijn getroffen door het virus kondigde premier Boris Johnson aan dat de pubs de deuren moeten sluiten. Scholen en winkels blijven wel open.

KPN (plus 6,8 procent) was de grote winnaar in de Amsterdamse hoofdindex. De Zweedse investeerder EQT is volgens persbureau Bloomberg geïnteresseerd in een overname van het telecombedrijf en praat volgens ingewijden met adviseurs over de mogelijkheden. De gesprekken tussen EQT en de adviseurs zouden zich nog in een vroege fase bevinden. De euro was 1,1808 dollar waard, tegenover 1,1823 dollar op vrijdag.