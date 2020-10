Holocaust ontkennen taboe op Facebook

Menlo Park

Facebook gaat berichten verwijderen waarin de Holocaust wordt ontkend. Ook het zaaien van twijfel over de massamoord door de nazi’s op Joden wordt niet getolereerd. Het Amerikaanse socialemediaplatform meldt in een blog dat het wel enige tijd gaat vergen voordat de handhaving van het verbod op orde is. Zo moeten medewerkers die berichten controleren op zogenoemde haatspraak worden getraind. Na een jaar van overleg met deskundigen besloot het platform onlangs al antisemitische stereotypen, bijvoorbeeld over de vermeende wereldmacht van Joden, tot taboe te verklaren. <