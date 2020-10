Verduurzaming van scholen gaat te traag

Utrecht

De verduurzaming van schoolgebouwen gaat te langzaam. In dit tempo duurt het bijna twee keer zo lang als de bedoeling is voor de doelstellingen uit het Klimaatakkoord zijn behaald, stellen de PO-Raad, de VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten in een rapport. Schoolgebouwen zijn op dit moment gemiddeld veertig jaar oud en niet duurzaam, staat in de analyse. 80 procent van de gebouwen heeft een slecht binnenklimaat, waaronder onvoldoende ventilatie. Een derde van de schoolgebouwen heeft energielabel G, het laagst mogelijke energielabel. <