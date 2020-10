Zo ontwar je een ethische knoop

Alphen aan den Rijn

De 89-jarige Alfred ligt ernstig ziek in het ziekenhuis. Vanwege een besmettelijk virus is het ziekenhuis afgegrendeld voor bezoek. De verpleegkundige beseft dat uitgerekend Alfred er baat bij zou hebben als zijn zoon – het enige familielid dat hij nog heeft – langs zou kunnen komen. Zou een uitzondering op de regel mogelijk zijn? In dit voorbeeld duikt een ethisch dilemma op, bevestigt onderzoeker Janine de Snoo-Trimp. Vandaag promoveert ze aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de vraag in hoeverre een gespreksmethode medewerkers in de zorg helpt om met zulke dilemma's om te gaan. Ethische dilemma’s komen in de gezondheidszorg geregeld voor. Om er een passend antwoord op te vinden houden zorgpro..

