Wen Long is een jongen en een meisje ineen. ‘Voor God maakt het niet uit wat ik kies’

Wen Long van Knippenberg is geboren als intersekse. In de korte film Meisjesjongensmix vertelt ze wat dat precies is, om zo begrip te kweken voor intersekse personen. In haar kerk voelt ze zich thuis. ‘God vindt mij goed zoals ik ben.’

Den Hoorn

Amper zeven minuten lang is de documentaire Meisjesjongensmix een aaneenschakeling van mooie scènes. Neem het stukje waarin Wen Long (9) op pad is met een herderin. ‘Kijk, dit is een kween’, zegt de Texelse herderin over een van de schapen. ‘Een kween heeft jongens- en meisjesdingen. Nou ja, dingen. Hoe leg jij dat uit?’ Wen Long denkt even na. Dan: ‘Het is een jongen en een meisje tegelijk.’ Een veel betere uitleg, beaamt de herderin.

De kween hoort gewoon bij de kudde, net als dat Wen Long hoopt dat mensen die als intersekse geboren worden niet raar of bijzonder worden gevonden. Ze vindt het belangrijk om over intersekse (zie kader) te praten, vertelt ze in een videogesprek. Haar ouders Kirstin (37) en Sander (40) van Knippenbe..

