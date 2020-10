Op Urk is altijd hulp, leerde deze Vlaamse schrijver. ‘Wie zijn wij? Dat weten we niet meer. Maar Urk weet het wel!’

Urk

Niets laat auteur Matthias Declercq (1985) onbesproken in De ontdekking van Urk: de machocultuur, drank en drugs, vandalisme en incest, het gebrek aan zelfreinigend vermogen, de stille tragiek achter de voordeur. Maar ook de mooie kanten beschrijft hij gul en grossierend in mooie zinnen: de zorg, de vrijgevigheid, de werklust, de humor. Tijdens zijn maandenlange verblijf bezocht hij de zondagdiensten van álle vijfentwintig kerken. Zijn boek doet je beseffen hoe bijzonder Urk is. En hoe onzeker de toekomst.

‘Ik had nooit gedacht dat ik het zou worden. Ik groeide op in West-Vlaanderen en werd me pas op mijn vijfentwintigste bewust van de wereld om mij heen. Tot die tijd had ik nog nooit een boek gelezen. Zodra ik daarmee begon, werd er i..

