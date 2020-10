Beste We Gaan Ze Halen, zo kun je vluchtelingen wél van Lesbos krijgen

Ik zal eerlijk zijn: ik sta nogal dubbel tegenover We Gaan Ze Halen. Aan de ene kant bewonder ik de gedrevenheid van Rikko Voorberg en de zijnen. Zij ondernemen actie, waar de meeste andere Nederlanders met de hand voor de mond toekijken – of zelfs geen enkele interesse opbrengen voor het vreselijke leven van de samengepakte vluchtelingen op Lesbos. Ze geloven in de liefde van God voor ieder mens én ze handelen naar die overtuiging – kom er eens om. Ik voelde dus vooral teleurstelling toen ze maandag niet mochten doorvliegen naar Lesbos. In elk geval géén ‘haha, zie je wel, de losers’ dat de stemming op Twitter veeleer bepaalde.

Aan de andere kant – en daar heb ik wat meer woorden voor nodig – maak ik me boos. Het blijft me onduidelijk wa..

