Er is nog wel even tijd voor de Europese Unie en Groot-Brittannië om tot een akkoord te komen over hun toekomstige (handels)relatie. ‘Er is ook niet een heel precieze datum vastgelegd', zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) woensdag in de Tweede Kamer. <

Nog geen uitspraak in zaak Hema-EenVandaag

In het geschil tussen Hema en EenVandaag over mogelijke asbest in make-upartikelen is woensdag nog geen uitspraak gedaan. De zaak is aangehouden tot een nader te bepalen datum. Hema had een kort geding aangespannen wegens de beschuldiging van EenVandaag dat in B.A.E. loose powder foundation 2nd skin van Hema asbest zit. <

Man vast om bedreigen abortusklinieken

Een 37-jarige man is aangehouden vanwege ernstige bedreigingen ..

