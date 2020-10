Kantonrechter verlaagt 1,5 meterboetes naar 95 euro

Arnhem

De rechter deed woensdag uitspraak in 21 zaken waarin verzet tegen de prent was ingesteld. De boetes waren de afgelopen maanden opgelegd, vanwege het niet houden van anderhalve meter afstand of deelnemen aan een openbare samenkomst. In de veertien zaken waarin de rechter vond dat de bekeuring terecht was, verlaagde de rechter deze tot 95 euro, omdat een Kamermeerderheid vindt dat dit het maximale bedrag zou moeten zijn voor het overtreden van de anderhalvemeterregel. Ook de kantonrechter vindt dit bedrag passend in deze zaken.

vrijspraak

In vier zaken kwam het tot vrijspraak omdat de rechter het begrip samenkomst in de noodverordening anders uitlegt dan de officier van justitie. Volgens de kantonrechter gaat het bij een samenkomst om een ‘bijeenkomst in min of meer georganiseerd verband met een groep van enige omvang'.

Een ontmoeting van een groepje vrienden op straat valt hier volgens de kantonrechter niet onder, ook niet als deze ontmoeting van tevoren is afgesproken. Een verdachte werd vrijgesproken omdat die op een foto niet duidelijk te zien was. <