'Ik had eerder verklaring moeten afleggen'

Maastricht

Berthie Verstappen vertelde, verdachte B. aankijkend, dat zij hem verantwoordelijk houdt voor de dood van haar elfjarige zoon in 1998. ‘Misschien had ik het veel eerder moeten doen, een verklaring afleggen', reageerde B. Vorige week, tijdens de eerste zittingsdag van de behandeling van de zaak, kwam B. voor het eerst met een verklaring op video terwijl hij eerder enkel had gezwegen. Hij vertelde dat hij Nicky had gevonden, maar dat de jongen toen al was overleden. Uit angst, omdat B. een zedenverleden heeft, durfde hij niet naar de politie te gaan. ‘U wist toen toch niet dat Nicky mogelijk misbruikt was?’ vroeg de rechter hem woensdag. ‘Nee', zei B., en hij kon geen antwoord geven op de vraag waar die angst op gebaseerd was.

Berthie Verstappen noemde de verklaring van B. een ‘in elkaar geflanst filmpje’ en gelooft er geen woord van. ‘Wij vragen ons iedere dag af wat er werkelijk met Nick is gebeurd. Jij weet dat. Jij zou dat kunnen zeggen. Maar je doet het niet. Wij hebben intense minachting voor je houding, voor je zwijgen en voor je doorzichtige ontkenningen.’

De familie van de jongen had woensdag aan het begin van de zitting gevraagd om een andere plaats in de zaal om hun verklaring voor te lezen. Ze wilden B. namelijk kunnen aankijken. De rechtbank stond dat toe. Moeder, zus en tante van de jongen zaten daardoor links voor B., bij de plekken van de officieren van justitie. B. keek hen ook aan, voor het eerst. Hij reageerde eveneens op alle verklaringen door te zeggen dat hij het verschrikkelijk vond, maar ontkende opnieuw verantwoordelijk te zijn voor de dood van de Limburgse jongen. Zus Femke vertelde dat er sinds de dood van Nicky, zij was toen zeven jaar oud, thuis geen feestdagen meer gevierd werden. ‘Dat was te pijnlijk.’ Ze zei tegen B. dat ze hem niet als mens zag. ‘Voor mij ben je een monster.’

advocaat

Volgens zijn advocaat Gerald Roethof heeft B. zijn menselijke kant laten zien door aandachtig te luisteren en begrip te hebben voor de emoties van de familie. ‘Maar hoe begrijpelijk die emoties en pijn ook zijn, de verdachte kan alleen vertellen wat hij gedaan heeft', zei Roethof. ‘Hij kan niet beantwoorden hoe Nicky is overleden, en of hij misbruikt en ontvoerd is.’ Op de vraag of B. misschien toch meer had willen zeggen zei hij: ‘Soms wil een cliënt meer zeggen dan ik wijs vind. Dat kan funest zijn voor de uitkomst van de strafzaak. Mijn rol is om dat te voorkomen', zei Roethof.

Het Openbaar Ministerie komt vandaag met de strafeis tegen de 57-jarige B.. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtbank uitspraak doet. <