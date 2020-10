Onderwijsraad: Benader een kind als individu, niet als jongen of meisje

Den Haag

Nederlandse jongens en meisjes en mannen en vrouwen kiezen hun opleiding en beroep vaak volgens traditionele patronen, constateert de Onderwijsraad in de Verkenning naar sekseverschillen in het onderwijs. Op het vmbo bestaat de leerlingpopulatie in de sector techniek bijna volledig uit jongens en in de sector zorg en welzijn bijna volledig uit meiden. Ook op havo, vwo, mbo, hbo en in het wetenschappelijk onderwijs zijn er studieprofielen of -richtingen waarin jongens of juist meiden domineren. Hierdoor is Nederland in vergelijking met andere EU-landen kampioen in stereotype opleidings- en beroepskeuzes.

De Onderwijsraad heeft de Verkenning naar sekseverschillen in het onderwijs uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer, omdat er z..

