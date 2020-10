Nederland is in EU brandhaard van coronavirus

Amsterdam

In vier weken tijd is het aantal coronabesmettingen zo hard opgelopen, dat Nederland binnen Europa in de top 4 van de meest getroffen landen staat. Waar in de eerste golf Italië en daarna Spanje de belangrijkste brandhaarden waren, hoort Nederland bij deze tweede golf duidelijk tot de landen met de grootste uitbraak, omgerekend naar inwonertal.

De tweede golf was het eerst zichtbaar in Spanje en Frankrijk, maar inmiddels is Nederland deze landen gepasseerd. In Europa hebben alleen Andorra, Montenegro en Tsjechië momenteel te kampen met meer besmettingsmeldingen per inwoner. België volgt ongeveer hetzelfde patroon als Nederland. In Duitsland en Italië is het aantal nieuwe besmettingen vele malen lager, maar ook..

