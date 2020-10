Bilthoven

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is verder opgelopen. In de afgelopen zeven dagen zijn 27.485 nieuwe gevallen gemeld bij het RIVM. Vorige week meldde het instituut 19.326 positieve tests en in de week daarvoor 13.471. Verder werden 925 mensen in een ziekenhuis opgenomen, tegen 601 in de week ervoor. Het RIVM kreeg in de afgelopen week 89 meldingen van sterfgevallen, tegen 102 in de week ervoor. <