als een bevlogen arts. Hij wilde kinderloze stellen aan een kind helpen met behulp van donorzaad. De arts, die van 1981 tot 1993 in het Sophia Ziekenhuis in Zwolle werkte, gebruikte daarvoor ook zijn eigen sperma. Hoewel hij uit idealisme gehandeld lijkt te hebben, ging hij beslist een morele grens over door behandelaar en donor tegelijk te zijn. Tot nu toe is van zeventien kinderen bekend dat ze van hem afstammen. De kans is groot dat het er in werkelijkheid meer zijn. Het nieuws werd dinsdag naar buiten gebracht in een gezamenlijke verklaring van het ziekenhuis, de donorkinderen en de wettige kinderen van de inmiddels overleden gynaecoloog. Zij willen de openheid over dit thema bevorderen. Daarnaast willen ze voorkomen dat er relaties ontstaan tussen halfbroers en halfzussen.