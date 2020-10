Kerk of sportbond

dus er is nog tijd om bij zinnen te komen vóór de eerste dag van een volgende week. Wat minister Grapperhaus maandag heeft afgesproken met het interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), lijkt wel erg nerveus. De kerken grijpen pardoes terug naar hun eerste gezamenlijke communiqué, van 26 maart. Dat was drie dagen nadat premier Rutte een intelligente lockdown afkondigde. Onder de indruk van die omstandigheid bevestigden de kerken destijds dat hun eredienst weliswaar in grondwettelijke vrijheid plaatsvindt, maar dat zij die zouden limiteren tot slechts dertig aanwezigen. Het was goed dat die norm toen werd gesteld; vooral voor de aangesloten kerken zélf, waarvan sommige lokaal te stellen hebben met nogal eigenzinnig opererende leiders. Maar we zijn nu wel een half jaar verder, en de rest van Nederland is nog lang niet terug bij het begin van een lockdown.