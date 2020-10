Halsema belt met Hillsong in plaats van theater

De gemeente Amsterdam erkent dat er geen sprake is van conversietherapie voor homo’s door Hillsong Church Amsterdam.

Burgemeester Femke Halsema heeft gebeld met algemeen manager Arjan Niemeijer en de voorganger van de kerkelijke gemeente. Vorige maand zei de burgemeester in een raadsvergadering over recent homogeweld een ‘ernstig gesprek’ te willen met Theater Amsterdam, dat op zondag zalen verhuurt aan Hillsong. Halsema zei bezorgd te zijn dat in de diensten van de kerk intolerantie wordt gepreekt tegen homo’s. Ook zou de kerk aan homogenezing doen en homoconversietherapie aanbieden.

In een schriftelijke reactie op vragen van gemeenteraadslid Don Ceder van de ChristenUnie zegt Halsema nu dat daar geen sprake van is. Ceder wil nu dat burgemeester Halsema publiekelijk excuses aanbiedt. In het schriftelijk a..

