Bereik van NL-Alert stijgt tot 90 procent

Den Haag

Het bereik van NL-Alert neemt toe onder Nederlanders. 90 procent van alle Nederlanders van twaalf jaar en ouder ontving afgelopen 8 juni het testbericht dat de alarmeringsdienst twee keer per jaar verstuurt. In 2013 was dat 13 procent. Ook het aantal NL-Alerts dat verspreid wordt bij noodsituaties als een brand, noodweer of een aanslag, neemt toe. Met NL-Alert kan de overheid mensen via hun mobiel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat de ontvanger het beste kan doen. De overheid zendt zo’n bericht naar mobiele telefoons in de omgeving van een noodsituatie. <