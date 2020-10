Actiegroep We Gaan Ze Halen zonder vliegtuig op weg naar Lesbos. ‘We doen niets illegaals’

Het vliegtuig van actiegroep We Gaan Ze Halen die maandag richting Lesbos vloog, met als doel 189 vluchtelingen op te halen, is gestrand in Athene. Wegens ‘politieke redenen’ mocht het vliegtuig op het laatste moment niet landen op Lesbos. De actiegroep is nu per boot onderweg naar het Griekse eiland.

Rikko Voorberg (initiatiefnemer PopUpKerk en voorzitter We Gaan ze Halen) bij Rotterdam The Hague Airport waarvandaan de actiegroep maandag vertrok om vluchtelingen op te halen uit Lesbos.

Athene

‘Jullie hebben vier minuten om te beslissen. Terug naar Rotterdam óf van boord gaan en in Athene blijven. Wordt er niet geluisterd, dan komt de politie jullie persoonlijk halen.’ De mededeling van het vliegtuigpersoneel van de lege Boeing 737, waarvan 189 zitplaatsen zijn gesponsord om vluchtelingen uit het afgebrande kamp Moria naar Nederland te halen, slaat in als een bom bij actiegroep We Gaan Ze Halen.

Twintig minuten voor de geplande landing wordt het vliegtuig, met Lesbos als oorspronkelijke eindbestemming, gedwongen te stoppen in Athene. ‘Om politieke redenen mogen we niet naar Mytilini vliegen’, deelt het vliegtuigpersoneel mee na een onverwachts en mysterieus telefoontje. Wie er achter die boodschap zit is niet duidelijk. Z..

