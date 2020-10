In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle corona-ontwikkelingen, met name op het gebied van geloof en kerk.

[18:05] Utrecht sluit na horeca ook parken en supermarkten om 22.00 uur

De gemeente Utrecht sluit supermarkten en nachtwinkels om 22.00 uur, net als drie grote parken in de stad. De maatregelen zijn genomen nadat afgelopen weekend een massale run op alcohol ontstond in de supermarkten op het moment dat de horeca om 22.00 uur de deuren sloot. Ook in de parken en in de binnenstad ontstond drukte.

[17:58] Kerk Staphorst: commotie is niet naar verhouding

De Hersteld Hervormde Kerk (HKK) in Staphorst die in opspraak kwam naar aanleiding van drie drukbezochte diensten afgelopen weekend, vindt de commotie niet naar verhouding. ‘Als je een grote kerk bent, passen er veel meer mensen in dan in een kleine kerk’, zegt een woordvoerster van de kerk.

[16:15] RIVM: voor de tweede dag op rij meer dan 4000 coronabesmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen etmaal van 4581 mensen gehoord dat ze positief zijn getest op het nieuwe coronavirus. Dat is meer dan de 4007 nieuwe gevallen die zondag werden gemeld. Toen werd de grens van 4000 positieve tests voor de eerste keer gepasseerd en dat is nu weer zo. In de afgelopen zeven dagen kwamen bijna 26.000 positieve tests binnen.

[16:12] Kerken adviseren: draag een mondkapje bij ‘verplaatsingen’ in de kerk

Het landelijke mondkapjesadvies voor publieke ruimtes geldt ook binnen kerkmuren. Dat schrijven het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken – dat namens religieuze organisaties overlegt met de overheid – en de Protestantse Kerk in Nederland. Het advies geldt alleen bij ‘verplaatsingen’ van mensen.

[16:02] Dominee Staphorst: waarom valt iedereen over ons heen?

Het nieuwe advies voor kerken om met minder mensen samen te komen en mondkapjes te dragen is een rechtstreeks gevolg van ‘onbegrip in de samenleving’. Tot ‘verdriet’ van de Staphorster predikant H.J. van Marle.

‘Er wordt voortdurend zo negatief gereageerd op onze gemeenschap. Ik denk dat velen in Nederland een voorbeeld kunnen nemen aan hoe de dingen hier niet alleen kerkelijk maar ook maatschappelijk functioneren. Er wordt heel meewarig over gedaan, alsof wij een paar ouderwetse mensen zijn die zich nergens iets van aantrekken. Daar hebben wij het mee te doen.’

[15:56] Christelijke partijen ‘geschrokken’ van ‘pijnlijke afspraak’ overheid en kerken

ChristenUnie en SGP zijn ontevreden over extra beperkingen voor religieuze bijeenkomsten. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de overheid kwamen maandag gezamenlijk met het dringende advies dat bij kerkdiensten maximaal dertig mensen aanwezig kunnen zijn. ‘Religieuze vrijheden worden uitgehold.’

[12:03] Grapperhaus: kerken terug naar dertig mensen per dienst

Kerken gaan weer maximaal dertig mensen per dienst uitnodigen. Daarnaast wordt er niet meer door de hele gemeente gezongen. Dat liet minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandagochtend weten na overleg met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

[12:00] Start liveblog week 41