Kerken adviseren: draag een mondkapje bij ‘verplaatsingen’ in de kerk

Het landelijke mondkapjesadvies voor publieke ruimtes geldt ook binnen kerkmuren. Dat schrijven het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken – dat namens religieuze organisaties overlegt met de overheid – en de Protestantse Kerk in Nederland. Het advies geldt alleen bij ‘verplaatsingen’ van mensen.

Amersfoort

De aanbeveling maakt deel uit van een gezamenlijke afspraak tussen minister Ferd Grapperhaus (Eredienst) en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Maandag voerden de partijen overleg over maatregelen na een kerkdienst in Staphorst, waarop enkele honderden gelovigen afkwamen. De dienst van de Hersteld Hervormde Kerk zorgde voor veel commotie.

Het CIO heeft daarom met de overheid afgesproken dat bij diensten voortaan maximaal dertig kerkgangers aanwezig zijn – exclusief mensen die de eredienst vormgeven. Daarnaast wordt er niet meer gezamenlijk gezongen en worden gelovigen aangeraden een mondkapje te dragen.

