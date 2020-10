Christelijke partijen ‘geschrokken’ van ‘pijnlijke afspraak’ overheid en kerken

Den Haag

SGP-leider Kees van der Staaij is ‘geschrokken’ van de overeenkomst tussen overheid en kerken. ‘Dit gaat erg ver: dertig mensen als maximum, ongeacht de grootte van kerken en zonder ruimte voor maatwerk.’ Van der Staaij is teleurgesteld in het kabinet, dat eerder aangaf bij een tweede coronagolf kerken juist buiten schot te willen houden. ‘Er was een duidelijke keuze gemaakt om religieuze bijeenkomsten uit te zonderen van de nieuwe maatregelen, maar dan is er commotie en klinkt het gelijk: ‘O help, we moeten snel terug naar dertig.’ Daar heb ik veel moeite mee.’

De SGP-voorman begrijpt dat honderden mensen in één gebouw de wenkbrauwen doet fronsen tijdens de coronacrisis. ‘Als je niet naar een sportwedstrijd of restauran..

