Ontwerper Jan des Bouvrie overleden

Naarden

Interieurontwerper Jan des Bouvrie is overleden. Hij werd 78 jaar. Volgens de NOS overleed hij zondagochtend in zijn woonplaats Naarden. Hij was al een tijd ziek. Des Bouvrie was een van de meest toonaangevende Nederlandse ontwerpers die de afgelopen decennia een belangrijk stempel drukte op de Nederlandse interieurs. Vorig jaar vierde hij zijn vijftigjarige jubileum als ontwerper in zijn eigen ontwerpstudio Het Arsenaal in Naarden. De kubusbank die Jan des Bouvrie in 1969 ontwierp is een klassieker die nog altijd wordt verkocht. De bank staat symbool voor de modernisering van de Nederlandse woninginrichting en is opgenomen in de collecties van het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Centraal Museum in Utrecht. Jan des Bouvrie groeide op in Naarden. Zijn vader had een meubelzaak, waar hij ook een tijd werkte na zijn opleiding aan de Rietveld Academie. Daarna begon hij voor zichzelf waarbij hij samenwerkte met verschillende fabrikanten. Jan des Bouvrie heeft altijd als doel voor ogen gehad om mensen ‘te leren wonen’. In 2009 ontving de ontwerper een koninklijke onderscheiding op het gebied van kunst en design. <