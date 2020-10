De les van de Ossies

, na dertig jaar van negeren. Voor allerlei historische momenten zijn er monumenten in Duitsland. Maar voor de Oost-Duitsers die in massale vreedzame protesten tegen het DDR-regime in opstand kwamen, is er niets. En dat zou er wel moeten zijn, zei de Duitse president Frank-Walter Steinmeier zaterdag bij de verjaardag van de Duitse hereniging. Want het was een daad die moed eiste.