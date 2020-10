Jonge vrouwen vaak online geïntimideerd

Amsterdam

Dat blijkt uit een onderzoek van Plan International, een ontwikkelingsorganisatie die in ruim vijftig landen werkt aan het creëren van betere leefomstandigheden voor kinderen en daarbij in het bijzonder aandacht heeft voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Wereldmeisjesdag, die op 11 oktober door de Verenigde Naties wordt georganiseerd.

Plan International, dat ook een kantoor in Nederland heeft, ondervroeg voor dit onderzoek ruim 14.000 meisjes en jonge vrouwen in 31 verschillende landen, waaronder Nederland. De organisatie becijferde dat er wereldwijd zo’n 700 miljoen vrouwen in de leeftijd tussen de 15 en de 25 jaar zijn, die vaak veel tijd online doorbrengen. Van..

