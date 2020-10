Bij Restore keren klanten terug

Ede - Veenendaal

Tijdens de lockdown sloegen mensen massaal aan het opruimen. Het gevolg voor de kringloopwinkels was een tsunami aan tweedehands spullen, waarvan niet alles even bruikbaar was. ‘Tot een maand geleden accepteerden we alles, nu doen we dat niet meer zo snel. We zijn zelf verantwoordelijk om dat afval te storten en dat heeft ons heel veel geld gekost. Gelukkig zijn de sorteerders niets gevaarlijks tegengekomen', aldus Restore-manager Roelf Jager.

Kleding en textiel werd nauwelijks verkocht tijdens de lockdown. Wat het wel goed deed, waren boeken, dvd’s, puzzels en bordspellen. Jager: ‘Mensen zaten thuis en gingen uit verveling meer lezen en spelletjes met elkaar doen.'

