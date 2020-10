Strijd in het zuivelschap om de naam ‘yoghurt’. Hoe moeten soortgelijke plantaardige producten heten?

In EkoPlaza in Alkmaar zijn dertig soorten biologische yoghurt verkrijgbaar. De biologische supermarkt heeft woensdag de deuren geopend voor het grote publiek. Maar liefst 9000 producten met biologisch keurmerk liggen in de schappen. Het assortiment bevat nagenoeg alle biologische levenmiddelen die in Nederland verkrijgbaar zijn.

(beeld anp / David van dam)