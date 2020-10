Chroom-6 door ontsmettingsmiddel

Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat door ontsmettingsmiddelen met chloride of bromide in gietijzeren waterleidingen het giftige chroom-6 ontstaat. Zij adviseren andere ontsmettingsmiddelen te gebruiken.

Chroom-6 in gietijzeren waterleiding. (beeld University of California, Riverside)

In gietijzer zit vaak chroom verwerkt. Aan de binnenkant van waterleidingen van gietijzer ontstaat op den duur een laagje roestige schilfers, waar het ijzer is aangetast. Daar kunnen chemische reacties optreden tussen verbindingen in het water en in het ijzer, ontdekten Amerikaanse wetenschappers.

Zij schraapten het roestige laagje uit een stuk waterleiding en analyseerden de chemische verbindingen erin. In dat schraapsel zat chroomoxide, en proeven in het laboratorium lieten zien dat dit reageerde met ontsmettingsmiddelen die de waterzuivering had toegevoegd. Hierdoor ontstond in de pijp chroom-6, een stof die verschillende vormen van kanker kan veroorzaken.

Chroom-6 zit in de VS overigens ook in drinkwaterbronnen. Dat maakt de concentrat..

