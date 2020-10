Balancerende rotsen

Aan de kust van Californië (VS). (beeld Caroline Brogan)

Balancerende stenen kunnen zijn ontstaan door de erosie van zachtere steenlagen eromheen, bijvoorbeeld langs een rotskust, maar ook kunnen ze na een aardverschuiving of het smelten van een ijskap rechtop zijn blijven staan. Veel stenen staan er al millennia, zo blijkt uit dateringen, wat betekent dat er gedurende die tijd geen aardbevingen zijn geweest die sterk genoeg waren om de stenen om te gooien. Op die manier is het mogelijk te achterhalen hoe vaak zulke krachtige aardbevingen plaatsvinden.

Dit idee is getest door balancerende stenen te onderzoeken in de buurt van de Diablo Canyon kerncentrale aan de Californische kust. Met dateringstechnieken was te achterhalen hoelang de stenen al zijn blootgesteld aan kosmische straling. Dit geef..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .