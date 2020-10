Pieter de Vos (39) uit Bunschoten werkte jarenlang in de grafische sector, maar zette vorig jaar de stap naar het onderwijs. ‘Het winstjagen is weg.’

Omringd door zaagmachines en tekentafels zit Pieter de Vos in ‘zijn’ lokaal op middelbare school De Meerwaarde in Barneveld. Wie twintig jaar geleden tegen hem zou hebben gezegd dat hij in het onderwijs terecht zou komen, had hij voor gek verklaard. ‘Ik ben na de mavo nog begonnen aan een fotografieopleiding, maar die heb ik nooit afgemaakt. Ik ben niet zo’n schoolbanktype, maar ik kijk goed naar anderen, omdat ik wil kunnen wat zij kunnen.’

De Vos zit er ontspannen bij. Een periode als raadslid voor de gemeente Bunschoten en als politiek verslaggever voor de lokale omroep van Bunschoten heeft hem voldoende media-ervaring opgeleverd. Verder werkte hij bijna twintig jaar in het grafische vak. De afgelopen vier..

