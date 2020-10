Pakken voor werkzoekenden

AMSTERDAM - Een voormalig werkzoekende past maatkleding bij Dress for Success. De stichting biedt samen met OGER Corporate Fashion Statements passende kleding en gratis advies voor sollicitatiegesprekken voor werkzoekenden. De vrouw heeft mede door de hulp van Dress for Success inmiddels werk. ANP REMKO DE WAAL (beeld anp / Remko de Waal)

‘Onze voorgaande collecties en voorraad mogen nu plaatsmaken voor de nieuwe collecties’, zegt Oger-baas Patrick Lusink. ‘Daarom doneren we de kleding aan Dress for Success, zodat zij de mensen kunnen helpen die zelf niet de middelen hebben om passende kleding te kopen. Iedereen heeft het moeilijk in deze coronatijd. Wij ook. Maar juist in deze tijd moet je oog voor elkaar blijven hebben.’

De donatie bestaat uit herencolberts, damescolberts en herenpantalons in drie kleuren: zwart, antraciet en blauw. Lusink heeft een duidelijke voorkeur, laat hij Het Parool weten. ‘Zelf vind ik een donkerblauw pak altijd goed, met een wit overhemd en goede das. Dat staat voor service.’

De kleding wordt verdeeld over de n..

