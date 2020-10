Op zondag heeft Loïs Franx (25) eindelijk tijd voor grote kookprojecten. Al sinds haar negende is ze een fanatieke kok. Het bakken van een zuurdesembrood is bijvoorbeeld een groot project. Daar heb je twee dagen voor nodig. Of het roken van een forel in een rookoven op het balkon. Haar man Stephan Wind (33) staat overal voor open: heel heet, heel spicy, het maakt hem niet uit. Ze hoeft dus niet bang te zijn dat hij bij voorbaat iets niet lust. Bovendien is ze zo goed, dat het eten in een restaurant hem regelmatig tegenvalt.

In de ochtend gaan ze naar de Vrijzinnigen in Bennekom, een religieuze gemeenschap waar ze onder andere eens per maand met andere jongvolwassenen levensvragen bespreken. Loïs groeide op in een christelijk gezin, Stephan niet. Maar hij ziet wel de waarde van geloofsgemeenschappen en omdat geloof voor Loïs belangrijk is, staat hij ervoor open. In geloofsgemeenschappen kun je praten en nadenken over dingen waar je niet vanzelfsprekend over praat. ‘Met collega’s ga ik niet zo snel een gesprek aan over God.’ In Bennekom kunnen ze dat samen wel. Tijdens de vieringen lezen ze uit de Bijbel, maar ook uit de Koran en uit boeddhistische geschriften. En er komen allerhande levensbeschouwelijke thema’s langs, waarov..

