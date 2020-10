Oppervlakkige mensen bestaan niet

De biografie van Joseph Ratzinger heeft me goed gedaan. Het is een longread van ruim duizend pagina’s, maar daardoorheen komt een méns tot leven. Een mens van eenvoud en iemand die hoopte een eenvoudige gelovige te blijven. Als jong mens onthutst door de aanval op het geloof door het nationaalsocialisme. Als theoloog op zijn hoede voor de ideologische machten van de tijd, die het geloof stuk willen hebben.

Wat me vooral fascineert, is de mens achter het ‘frame’. In het boek lees ik hoe met name Hans Kūng een frame begon te ontwerpen: Ratzinger als nieuwe ‘inquisiteur’, als de sneue prelaat uit Dostojevski’s De gebroeders Karamazow, die bang is voor de vrijheid: Ratzinger als Panzerkardinal, als nietsontziend ketterjager, een relict uit een voorbije, macabere tijd. Zodra zo’n frame bestaat (en zolang luie journalisten slechts die feiten selecteren die dat frame bevestigen), heb je het moeilijk in deze eeuw.





Terwijl ik het boek las, vielen veel frames me op. Grove en subtiele. Ik zit in de auto en luister naar een discussie over het effect van de afname van kerkgang. Een van de deelnemers vindt dat we het b..

