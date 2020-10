Steeds meer druppels op een gloeiende plaat

In grote delen van India gaat de vrijheid voor christenen achteruit, door toenemend hindoeradicalisme. En daarbij kwam dit voorjaar de coronacrisis, vijand voor aanhangers van om het even welke religie. ‘Door het virus gaan we hier tien jaar terug in de tijd.’

Bevestiging van vijf predikenten van de South India Reformed Church in Bagalore, met in het midden (met baard en bril) dominee Abraham.

Het was een kerkdienst om naar uit te kijken. Op zaterdagmorgen 26 september werden maar liefst vijf nieuwe predikanten tegelijk bevestigd in de Alpha Reformed Church van Bagalur, een groot dorp zuidoostelijk van de Indiase metropool Bangalore. Het tijdsverschil met Nederland is plus drieënhalf uur, dus mensen van de Zuid-India Mission en De Verre Naasten die per videoverbinding meededen, moesten vroeg op.

Ooit was er een gezin met zes kinderen in een Indiaas dorp. Drie kinderen stierven jong. Moeder ook. Vader raakte aan de drank. Drie broertjes kwamen terecht in Bethel Home, een christelijk kindertehuis. Genade, liefde, maar ook discipline bepaalden hun leven. Nu zijn ze rond de zestig en geven ze het stokje door aan hun kinderen: ..

