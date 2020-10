Meer kinderen in samengesteld gezin

Den Haag

In 2017 hadden 527.000 kinderen minstens één stiefbroer of -zus, stiefouder of halfbroer of -zus. Dat zijn er bijna 180.000 meer dan twintig jaar eerder. Een op de zes kinderen woont nu in dit soort samengestelde gezinnen.

Een op de drie kinderen in samengestelde gezinnen woont samen met halfbroers of -zussen bij beide biologische ouders. <