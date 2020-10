De openbare kerk

of een openbare ruimte? Daar kun je meer dan één antwoord op geven: van binnenuit of buitenaf, geestelijk of profaan. Sinds het begin van de pandemie, maar vooral deze week, roept de status aparte van kerken intolerantie en agressie op. Bij de lockdown vielen de kerkdeuren nog net zo rigoureus in het slot als horeca, theaters, sportscholen en noem maar op. Er was hooguit één zondag nog wat te doen om een enkele dominee die tussen Romeinen 13 (‘De overheid is Gods dienares, u ten goede’) en ‘God meer gehoorzaam dan mensen’ aarzelde. Daarna verdween die discussie in de consistories; YouTube en kerkdienstgemist.nl werden ontdekt als publieke plaatsen om God te horen én gehoorzaam te zijn. Voor a-religieuzen was er geen reden meer afgunstig naar de kerk te loeren. Maar dat is sinds deze week anders: sporten - hoe openluchtig ook - moet zonder publiek langs de lijn, de toegang tot zalen en theaters is sterk gereduceerd, maar de kerken zijn vrijgesteld. En - voor menigeen nog veel ondraaglijker - moskeeën ook.