Kamerfracties: onderzoek naar ritueel misbruik

Maandag dienen de fracties bij het debat over uitbreiding van slachtofferrechten gezamenlijk een motie in om onderzoek in gang te zetten. SP-Kamerlid Michiel van Nispen verwacht er breed draagvlak voor. Een uitzending afgelopen zomer van het VPRO-onderzoeksprogramma Argos over satanisch ritueel misbruik van vaak jonge kinderen, opende Van Nispen de ogen, vertelt hij. Argos kreeg 140 meldingen over ritueel misbruik. Daarin wordt gesproken over het offeren van baby’s, bloed drinken, verkrachting en kinderporno. 'Het werd duidelijk dat het geen zin heeft mensen naar de politie te verwijzen, omdat getroffenen geen aangifte durven te doen.' Reden voor die angst is volgens meldingen bij Argos da..

