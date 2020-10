Studenten zijn klaar met online onderwijs

Zo'n honderd studenten zijn vrijdagmiddag samengekomen op het Museumplein in Amsterdam om te demonstreren voor fysiek onderwijs. Ze maken zich zorgen over de onderwijskwaliteit door alle onlinelessen sinds het uitbreken van de coronacrisis.

'Investeer in studenten' en 'Ik wil naar school' en 'helemaal uitgezoomd' was er op meegebrachte vlaggen en borden te lezen. De demonstranten luisterden op 1,5 meter van elkaar met mondkapjes op naar toespraken van vakbonden, studenten en docenten. Studenten buiten Amsterdam volgden de demonstratie online, in verband met de aangescherpte coronamaatregelen.

De studenten vragen de regering geld waardoor universiteiten bijvoorbeeld theaters, concertzalen en evenementlocaties kunnen huren waar coronaproof fysiek onderwijs gegeven kan worden. Ook werd stilgestaan bij de impact die de coronacrisis heeft op de financiële en mentale gezondheid van studenten. 'Eenzaamheid en neerslachtigheid slaan om zich heen, en doordat veel studentenbaantjes door de crisis zijn verdwenen, hebben studenten het financieel ook niet makkelijk', zegt hbo-docent Luuk van Dijk. Ook hebben studenten het volgens de docent in coronatijd moeilijker met het vinden van stageplekken of proefpersonen voor scripties, omdat er minder contact is.

'We ontkennen niet dat de besmettingen stijgen, maar het is oneerlijk om jongeren en studenten weg te zetten. Wij komen vandaag voor hen op', zegt vicevoorzitter van LSVb Freya Chiappino. Door de coronamaatregelen vindt volgens de LSVb nu nog maar 10 tot 30 procent van het onderwijs op locatie plaats. <