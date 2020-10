Verhalen uit de wereld van satanisch ritueel misbruik

Tekeningen van de cliënt van psycholoog Aline Terpstra over de gebeurtenissen in de cult.

Een enquête leverde 140 reacties op van misbruik met rituele kenmerken.

Bij ritueel misbruik zijn veelal jonge kinderen in netwerken betrokken, die stelselmatig gemarteld worden. Slachtoffers vertelden bijvoorbeeld over het verkrachten van iemand die op de kop hing aan een kruis, hersenspoeling, bloed drinken en het offeren van in het netwerk geboren baby’s die niet bekend zijn bij de burgerlijke stand. De melders kampen met grote psychische problemen, zoals een complex posttraumatisch stresssyndroom of een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), het gevolg van opgedane zeer traumatische ervaringen in hun jeugd. De journalisten vinden de verhalen aanvankelijk te bizar om te geloven. De hoeveelheid reacties brengt ze ertoe te ..

