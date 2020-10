Oproep bioscopen: stop de willekeur

Amsterdam

De bioscopen en filmtheaters zijn toe aan duidelijkheid over de strengere coronamaatregelen. Daarom roept de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) de regering en de veiligheidsregio’s op om te kiezen voor een heldere afspraak die voor alle filmtheaters geldt. Nu is het aan de veiligheidsregio’s om te bepalen welke culturele instellingen een ontheffing krijgen voor het maximale bezoekersaantal van dertig man. Dit zorgt volgens de NVBF voor willekeur en een ongelijk speelveld. ‘In dezelfde regio, soms op afstand van minder dan een kilometer, mag een bepaalde bioscoop wel meer bezoekers toelaten maar een andere filmvertoner niet’, schrijft de brancheorganisatie. De NVBF ziet liever dat alleen de anderhalvemeterregel van kracht is. Het maximum van dertig bezoekers zorgt voor een kaalslag, stelt de NVBF. <