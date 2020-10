Corona geeft meer huisdieren een thuis

Harmelen

Keffend en huppelend op zijn achterpoten bedelt Beertje, een bruine dwergkeeshond, om aandacht. Hij verblijft als enige hond in Dierenasiel Reijerscop in Harmelen, een tiental andere kennels staat leeg. Er zitten nog vijftien katten, acht konijnen en zeventien siervogels in het asiel, aanzienlijk minder dan gebruikelijk. De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar tot in het asiel van de Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omgeving.

Tot nog toe kwamen er dit jaar 40 honden binnen tegen 62 vorig jaar, het gros bestond uit dieren die verloren gelopen waren en dankzij de chip al snel weer met hun baasjes konden worden herenigd. Vorig jaar kwamen er 184 kittens binnen en 162 volwassen katten, tegen 99 kittens tot nu toe en 97 v..

